Seyahat yasağı sonrası Hindistan'dan Avustralya'ya ilk uçuş gerçekleşti
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Seyahat yasağı sonrası Hindistan'dan Avustralya'ya ilk uçuş gerçekleşti

Seyahat yasağı sonrası Hindistan'dan Avustralya'ya ilk uçuş gerçekleşti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Avustralya Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hindistan'dan dönüş yolculuğunun geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.

 Avustralya Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hindistan'dan dönüş yolculuğunun geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti. Bugün ise tartışmalara neden olan seyahat yasağının ardından Hindistan'dan ilk dönüş uçuşu gerçekleştirildi.

Avustralya Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı yazılı açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hindistan'dan dönüş yolculuğunun geçici olarak durdurulduğunu bildirmiş ve karara uymayarak Hindistan'dan dönen kişilere 5 yıla kadar hapis veya para cezası verilebileceği belirtilmişti. Avustralya medyası tarafından, Avustralyalıların ülkelerine döndükleri için ilk kez suç olarak görüleceği şeklinde yorumlanan bakanlığın bu kararının 15 Mayıs 'ta gözden geçirileceğini ifade edilmişti.

70 KİŞİ KORONAVİRÜS VEYA TEMASLI OLDUĞU İÇİN GELEMEDİ

Bugün ise ülke içinde tartışmalara neden olan seyahat yasağının ardından Hindistan'dan Avustralya'ya ilk dönüş uçuşu gerçekleştirildi. Uçağın, Avustralya'nın Darwin kentine indiği, 80 kişinin döndüğü ve 2 hafta karantinada kalacakları belirtildi. Ayrıca uçakta ilk olarak 150 kişinin bulunması gerektiği ancak bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ya da temaslı olmasının ardından 70 kişinin seyahat edemediği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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