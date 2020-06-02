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Seyahat kısıtlaması kalktı, uçak bileti aramaları 8 kat arttı

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ereceğine dair kararın açıklanmasının ardından uçak bileti aramaları 8 kat arttı.

Seyahat kısıtlaması kalktı, uçak bileti aramaları 8 kat arttı
02.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:21

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ereceğine dair kararın açıklanmasının ardından uçak bileti aramaları 8 kat arttı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, seyahat kısıtlamasının sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte bir anda uçak bileti aramalarında 8 katlık bir artış yaşadıklarını kaydederek, "Otobüs bileti aramalarında da 5 kata yakın bir artış var. Uçak biletlerine talep artınca hava yolları, uçuş başlangıç tarihlerini 4 Haziran'dan 1 Haziran'a çekti. Türk Hava Yolları, Pegasus, AnadoluJet ve SunExpress bugün uçuşlarına başladı. Uçuşlar şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak. Ancak 4 Haziran'dan sonra hava yolu firmaları destinasyon sayılarını artıracak. Otobüs firmaları da sosyal izolasyon kurallarına uygun olarak 4 Haziran'dan itibaren tüm seferlerine başlayacak." ifadelerini kullandı.

En çok İstanbul çıkışlı uçak ve otobüs bileti araması yapıldığını belirten Erol şunları kaydetti:

"Perşembe akşamı seyahat kısıtlamasının kaldırıldığına dair açıklamanın hemen ardından bilet aramalarında ciddi artışlar oldu. Uçak bileti aramalarında yüzde 38 ile İstanbul çıkışlı uçuşlar ilk sırada. İstanbul'a geliş aramaların yüzde 22'sini oluşturdu. Aramalarda İstanbul'un ardından ilk sıralarda yer alan yerler ise İzmir, Ankara, Antalya, Muğla. En çok bilet araması ve satışı yapılan gün ise 5 Haziran Cuma günü olarak dikkat çekiyor."

Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla tüm yurt içi uçak yolculukları için HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaşa kadar bebeklerin HES kodu almasına gerek yok. 2-18 yaş çocuklar ve gençler, yanlarında anne babaları olmaları halinde seyahat edebilirler ancak onlar için de HES kodu alınması gerekli. 65 yaş üstü vatandaşlar ise HES kodunun yanında, Seyahat İzin Belgesi alarak yolculuk yapabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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