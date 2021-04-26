17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi
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17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi

17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 17 günlük "tam kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, online seyahat bileti sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar, perşembe akşamki kısıtlamalar başlamadan yolculuklarını yapmak üzere seyahat bileti sitelerine akın etti. Seyahat kısıtlaması kararının açıklandığı ilk saniyelerde obilet.com web sitesinde normalden 4 kat fazla ziyaretçi geldiği, açıklamayı takip eden 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi.

BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, birçok seyahat bileti sitesinin yoğunluğa dayanamayarak hizmet dışı kaldığını belirtti. Keleş, "Kapasitemizin yüksek olması sayesinde hem web sitemiz, hem de mobil uygulamamız kanalıyla yolculara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle çarşamba akşamına yönelik bilet satışlarında daha şimdiden büyük yoğunluk yaşanıyor. Çağrı merkezimize gelen arama sayısı da pandemi öncesi dönemdeki en yoğun günlerin iki katı seviyesine ulaşmış durumda. Biz de ekip olarak gece vardiyasındaki kapasitemizi hızlı bir şekilde artırarak çağrılara kısa süre içinde cevap vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

29 NİSAN'DAN SONRA CEZA YEMEMEK İÇİN BU ŞARTLARA DİKKAT

Keleş ayrıca 29 Nisan sonrasındaki dönemde seyahat izni alabilecek durumda olan vatandaşların terminallere gidiş-dönüşlerde sokağa çıkma yasakları nedeniyle ceza almamaları için seyahatlere ilişkin izin belgelerinin yanı sıra, biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS mesajlarını veya onaylı e-postalarını seyahat öncesinde, seyahat sırasında ve seyahat sonrası ikametlerine giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirtti.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTINI HATIRLATTI

Seyahat kısıtlamasında zorunlu hallerde Seyahat İzin Belgesi'nin Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabileceğini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Kısıtlama döneminde seyahat yapılabilmesi için özel izin belgesi alan vatandaşlarımız uçak, otobüs ve özel araçlarında seyahat edebilecekler. Vatandaşlarımıza, son dakika sefer değişiklik ve iptallerinden otomatik olarak haberdar edilmek, terminallere gidiş-dönüşlerde ceza almamak için elektronik bilet kayıtlarını ibraz edebilmek ve fiziksel teması en aza indirmek amacıyla biletlerini online kanallardan almalarını öneriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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