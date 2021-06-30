Sevilla ve Sochaux, Ndao'nun peşinde

Karagümrük'ün Senegalli yıldızı Alassane Ndao için Avrupa kulüpleri teklifte bulunmaya başladı.

Karagümrük'ün Senegalli yıldızı Alassane Ndao için Avrupa kulüpleri teklifte bulunmaya başladı. İspanya'nın önde gelen ekiplerinden Sevilla'nın bu futbolcuya ilgisi olduğu öğrenilirken, Fransa ekibi Sochaux da resmi teklifte bulunacak.

Karagümrük'ün Senegalli yıldızı Alassane Ndao, Avrupa ekiplerinin hedefinde. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maçta forma giyen ve 11 gol atıp 9 asist yaparak 20 gole direkt etki eden 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performans sonrasında birçok Avrupa ekibinin transfer listesine girdi. İspanya ekiplerinden Sevilla ve Fransa Ligue 2'de bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Sochaux'nun transfer listesinde yer alan Ndao için, başta Belçika ekipleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün de talebi bulunuyor. Karagümrük'e bu futbolcuyla görüşmek için talepte bulunan takımlar, Türkiye'de yetkilendirdiği menajerler üzerinden kulüple pazarlığa oturmak için bekliyor.

Kırmızı-siyahlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndao için gelecek olan teklifleri değerlendirmek isteyen Karagümrük, bu futbolcudan elde edeceği bonservis bedeliyle kadroya takviye yapmayı planlıyor.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı