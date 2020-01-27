Sevgili Basketbol | Kobe Bryant

27.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:14

Sevgili Basketbol,

Babamın çoraplarını kıvırıp top yaptığımAndan itibarenVe hayali şutlarlaMaçı kazandıran basketleri attığımdaTek bir şeyin gerçek olduğunu biliyordum:

Sana âşık olmuştum.

Öyle derin bir aşktı ki sana her şeyimi verdimAklımdan, vücudumaTabiatımdan, ruhuma.

Sana delice âşıkAltı yaşında bir çocukkenTünelin bitişini asla göremedim.Sadece kendimiTünellerden kaçarken görüyordum.

O yüzden koştum.Sahanın bir ucundan bir ucunaHer topun ardından.Benden mücadele istedinBen yüreğimi verdimÇünkü her zaman daha fazlası geri geldi.

Tere ve acıya rağmen oynadımMücadele beni çağırdığı için değilSEN beni çağırdığın için.Her şeyi SENİN için yaptımÇünkü bu-Biri senin bana yaptığın gibi- bu kadar yaşıyor hissettirdiğinde Yapacağın şeydir.

Sen altı yaşında bir çocuğun Laker hayalini gerçekleştirdinVe bu yüzden seni her zaman seveceğim.Ama seni bu kadar saplantıyla sevemeyeceğim daha fazlaBu sezon, benim verebileceğim son şey.Kalbim yaralanmalara dayanabilirAklım eziyeti kaldırabilirAncak vücudum elveda demenin zamanı geldiğini biliyor.

Ve bunda bir sorun yok.Seni bırakmaya hazırım.Böylece ikimiz de birlikte geçireceğimiz zamanların tadını çıkarabilirizİyisiyle kötüsüyle.Birbirimize verebileceğimiz her şeyi verdik.

Ve ikimiz de biliyoruz ki sonrasında ne yaparsam yapayımBen hep o çocuk olacağımÇoraplardan top yapanKöşede bir çöp kovasıMaçın bitimine beş saniyeTop benim ellerimde5… 4… 3… 2… 1

Seni her zaman seveceğim,

Kobe

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