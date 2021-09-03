Sevenler kavuşuyor! Kolpaçino hastası çıkan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den davet

Juventus'ta oynadığı dönemde Türk ünlülerin ve özellikle Şafak Sezer'in yayınlarına mesajlar atan Miralem Pjanic, 'Hedef bendim' videosuyla taraftara tanıtıldı. Şafak Sezer de Kolpaçino hayranı Pjanic'i evine davet etti. Futbolseverler de bu ikilinin buluşmasını istiyor. Siyah-Beyazlı kulübün de bu konuda bir girişim yapacağı belirtildi.