Sevenler kavuşuyor! Kolpaçino hastası çıkan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den davet
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Sevenler kavuşuyor! Kolpaçino hastası çıkan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den davet

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Juventus'ta oynadığı dönemde Türk ünlülerin ve özellikle Şafak Sezer'in yayınlarına mesajlar atan Miralem Pjanic, 'Hedef bendim' videosuyla taraftara tanıtıldı. Şafak Sezer de Kolpaçino hayranı Pjanic'i evine davet etti. Futbolseverler de bu ikilinin buluşmasını istiyor. Siyah-Beyazlı kulübün de bu konuda bir girişim yapacağı belirtildi.

Miralem Pjanic, daha sahaya çıkmadan çok kişinin gönlünü fethetti. Bosna-Hersekli oyuncu, ülkemizde kült bir film haline gelen Kolpaçino'nun repliğiyle taraftarlara seslendi. Siyah-Beyazlı taraftarlar bu videoyla tebessüm etti.

Pjanic, Beşiktaş'a gelmeden önce Şafak Sezer'in yayınlarına Kolpaçino replikleri yazarak ünlü sinema oyuncusuyla samimiyet kurmuştu. Pjanic, Merih Demiral sayesinde Türk kültürüne çok yakınlaştı.

"ŞARTLARI GÖRÜŞELİM"

Şafak Sezer, "İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel, şartları konuşalım" ifadelerinin olduğu mesajla Pjanic'e hoş geldin dedi. Pjanic ve Kolpaçino filmi kısa sürede bir fenomene dönüştü.

Sevenler kavuşuyor! Kolpaçino hastası çıkan d Pjanic'e, Şafak Sezer'den davet
Sevenler kavuşuyor! Kolpaçino hastası çıkan d Pjanic'e, Şafak Sezer'den davet
Sevenler kavuşuyor! Kolpaçino hastası çıkan d Pjanic'e, Şafak Sezer'den davet
Sevenler kavuşuyor! Kolpaçino hastası çıkan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den davet
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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