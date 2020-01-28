Sessegnon ve Lo Celso Tottenham Stadı'na Tanıtılıyor
Tottenham Hotspurs'ün 2019 yazında kadrosuna kattığı Ryan Sessegnon ve Giovani Lo Celso, takıma katılmalarının ardından Tottenham'ın sezonun ilk maçında evinde Aston Villa'yı 3-1 mağlup ettiği maçın öncesinde sahada taraftarlara tanıtıldı.
28.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:19
Tottenham Hotspurs'ün 2019 yazında kadrosuna kattığı Ryan Sessegnon ve Giovani Lo Celso, takıma katılmalarının ardından Tottenham'ın sezonun ilk maçında evinde Aston Villa'yı 3-1 mağlup ettiği maçın öncesinde sahada taraftarlara tanıtıldı.
Kaynak: Dugout
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