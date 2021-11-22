Servis ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar'da 2'si polis memuru 10 kişinin yaralandığı kazada 6 küçük öğrencinin tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldıkları ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazada yaralananların kimlikleri de belli oldu.

Kaza, kent merkezi Yeşilhisar Mahallesi Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Dikilitaş (58) idaresindeki 03 S 0030 plakalı özel eğitim sınıfı öğrencilerini taşıyan servis aracı, kavşakta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 A 5426 plakalı trafik polislerini taşıyan ekip otosu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Dikilitaş, Semiha Akseki (47), polis memurları Y.O.D. ve M.Y. ile yaşları 9 ile 12 arasında değişen özel eğitim sınıfı öğrencisi 6 çocuk yaralandı. Kazada yaralanarak araç içerisinde sıkışan polis memurlarından biri olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 10 yaralı ardından olay yerinde bekleyen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite ve özel hastanelere kaldırıldı.

Polis memurlarının durumu iyi

Kazaya karışan servis aracındaki öğrencilerin Ali Çetinkaya İlkokulu öğrencileri olduğu öğrenilirken, çocukların 6'sının da durumlarının iyi olduğu ve yalnızca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Kazada ekip otosunun hurdaya dönmesi ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR