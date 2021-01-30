Serkay Tütüncü'den bir doğru bir yanlış
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Serkay Tütüncü'den bir doğru bir yanlış

30.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:51
Serkay Tütüncü'den bir doğru bir yanlış

Oyuncu Serkay Tütüncü, elektrikli scooter sürerken objektiflere yansıdı. Tütüncü, yeşil ışık yanarken karşıya geçerken kurallara uydu. Scooter kullanırken ise kask takmadı. Tütüncü'nün bir doğru bir yanlışı çevredekilerin dikkatini çekti. İşte o anlar...

Snob Magazin'in haberine göre; Son olarak 'Afili Aşk'ta rol alan Serkay Tütüncü önceki gün Nişantaşı'nda kullandığı elektrikli scooter sürerken objektiflere yansıdı.

TRAFİĞE ÇÖZÜM BULDU

Trafiğe çözüm bulmak için kullandığı aracının üzerinde trafik kurallarına uyup kırmızı ışığı bekleyen Tütüncü, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti.

KASK TAKMAMASI TEPKİ TOPLADI

Geçtiğimiz günlerde trafik kazalarına karışan hafif ulaşım araçlarının güvenliği tartışılırken, genç oyuncunun bu sırada kaldırıma çıkarak yayaların arasında ilerlemesi ve ayrıca kask kullanmaması tepki topladı

Kaynak: Snob Magazin

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