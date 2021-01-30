Serkay Tütüncü'den bir doğru bir yanlış

Oyuncu Serkay Tütüncü, elektrikli scooter sürerken objektiflere yansıdı. Tütüncü, yeşil ışık yanarken karşıya geçerken kurallara uydu. Scooter kullanırken ise kask takmadı. Tütüncü'nün bir doğru bir yanlışı çevredekilerin dikkatini çekti. İşte o anlar...