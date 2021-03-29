Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar ve moderatör Serkan Yetkin'in canlı yayında tartışması sosyal medyaya damga vurdu. TRT Spor'da Spor Manşet programında Yetkin, A Milli Takım'la ilgili görüşlerini belirtirken "Dersimize iyi çalışmışız" demesine Dizdar, "Sen mi söylüyorsun bunu?" diyerek anlamsız bir çıkış gösterdi. Bu söylemin ardından ünlü yorumcu konuşmasına daha yüksek sesle ve tartışmacı bir tonla devam ederek programda tansiyonu yükseltti.

TRT Spor'da ekranlara gelen Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın yer aldığı program Spor Manşet'te yaşanan gerilim sosyal medyada gündem oldu.

"SENİNLE NE İLGİSİ VAR?"

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri performansından övgüyle bahseden, programın moderatörü Serkan Yetkin'in "Dersimize iyi çalışmışız" ifadelerinden sonra Cem Dizdar, "Sen mi söylüyorsun bunu. Seninle ne ilgisi var?" diyerek sinirli bir çıkış gösterdi. Daha sonra konuşmasına üslubunu sertleştirerek ve tartışmacı bir tonla devam eden Dizdar, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

"DİLİNİ DOĞRU KULLANACAKSIN"

Programdaki tartışmanın devamında "Sahipleniyorum Milli Takım'ı yahu" diyen Yetkin'e Cem Dizdar, "Sahipleniyorsan idman yapacaksın. Yahu! Yahu diyorsun ya! Yahu sahipleniyorsan idman yapacaksın. Dilini doğru kullanacaksın. Dilinin ne dersini çalıştığını bilmiyorsun? Hangi dersi çalıştığını bilmiyorsun? Hangi dersi çalıştığını bilmiyorsun? Sonuca bakarak o dersi çalıştığını söylüyorsun" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Programdaki tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler yaptığı paylaşımlarda Cem Dizdar'a tepki gösterirken, Serkan Yetkin'e ise sabır diledi.