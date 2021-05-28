SERKA'da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı
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SERKA'da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı

SERKA'da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serhat Kalkınma Ajansı'nda Kars Lojistik Merkezi Açılışı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Serhat Kalkınma Ajansı'nda Kars Lojistik Merkezi Açılışı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

SERKA Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda, faaliyete geçen Lojistik Merkezi'nin tanıtımıyla ilgili yapılan sunumun ardından, katılımcılar tarafından sorulan sorular ilgili kurumlarca cevaplandı.

400 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 412 bin ton taşıma kapasitesine sahip Kars Lojistik Merkezi (1.Etap) ve Demiryolu Bağlantısı tamamlanarak, faaliyete geçti.

Yapımına 2017 yılında başlanılmış olan merkez geçici kabulünün ardından, 21.05.2021 tarihinden itibaren taşıma ve trafik işlemlerine açıldı. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 4. Bölge Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa organize edilen Kars Lojistik Merkezi Açılışı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

SERKA'nın merkez binasında düzenlenen toplantıya, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, TCDD 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, TCDD Taşımacılık A.Ş. 4. Bölge Müdürü Erhan Tepe, TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt ve ilgili servis müdürlerinin yanı sıra bölge illerden ilgili sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan paydaşlar katıldı.

Toplantıda, faaliyete geçen Kars Lojistik Merkezi ile ilgili yapılan sunumun ardından, katılımcılar tarafından sorulan sorular ilgili kurumlarca cevaplandı. - KARS

SERKA'da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı
SERKA'da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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SERKA'da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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