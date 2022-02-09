Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA, Servet Tümer - Güncel
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Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Serik ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serik ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Evde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, muhabbet kuşunun ise dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Servet Tümer - Güncel

İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haber

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