Serik Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları

Serik Belediyespor, 5 Eylül'de başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki 3'üncü etap kamp çalışması ile devam ediyor.

Serik Belediyespor, 5 Eylül 'de başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki 3'üncü etap kamp çalışması ile devam ediyor.

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Serik Belediyespor, teknik direktör Bülent Akan nezaretinde Afyonkarahisar kampını sürdürüyor. 3'üncü etap çalışmaları kapsamında günde çift idman yapan Serik Belediyespor, kamp çalışmaları sırasında dün Ispartaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maç 1-1 sona erdi. Serik Belediyespor kamp çalışmaları sona ermeden önce Amedspor ile de bir hazırlık maçı yapacak.

Teknik direktör Bülent Akan yaptığı açıklamada, "Afyon'da yeni sezon hazırlıklarımızı güzel bir ortamda sürdürüyoruz. Günde çift idman yaparak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. 23 Ağustos'ta kampımız sona erecek. Kamp boyunca 2 hazırlık maçı daha yapacağız" dedi.GENÇLER KAMPIN GÖZDESİ

Öte yandan Serik Belediyespor'un alt yapısından geçen sezon ve bu sezon A takım kadrosuna katılarak profesyonel olan Ergün Nazlı, Ahmet Atik, Furkan Efe Bildir, Berkant Eren ve Batuhan Atal ile kaleci Ali Rıza Karaman kamptaki çalışmaları ile teknik direktör Bülent Akan ve teknik heyetin gözüne girdi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç