Serik Belediyespor'da teknik direktör değişikliği
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Serik Belediyespor'da teknik direktör değişikliği

05.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:02
Serik Belediyespor'da teknik direktör değişikliği

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği ve yerine Engin Korukır'ın getirildiği bildirildi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği ve yerine Engin Korukır'ın getirildiği bildirildi.

Serik Belediyespor'dan yapılan açıklamada, kulübe forma sponsoru olan firmanın talebiyle teknik direktör Korukır'ın görevden alınıp, yerine Kaya'nın getirildiği hatırlatıldı.

Serik Belediyespor Yönetim Kurulu ile sponsor firma arasında anlaşmazlık yaşanmasının ardından yönetim tarafından Kaya'ya görevine devam etmesi teklifinin sunulduğunun ancak Kaya'nın bunu kabul etmediğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüple sözleşmesi devam etmesine rağmen iki resmi maç ile idmanlara çıkmayan Kaya için kulübe gelmediği dönemlere ait noter tespiti yaptırıldı. Son olarak da yönetim kurulu kararı ile Kaya'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Yerine ise geçen sezonun ikinci devresinde kulübe getirilen Engin Korukır görevlendirildi."

Kadro dışı bırakılan 3 futbolcu yeniden sahaya dönecek

Öte yandan Serik Belediyespor Yönetim Kurulu'nun daha önce kadro dışı bıraktığı 11 futbolcudan kaptan Sinan Kalaycı, Murat Gürbüz Erol ile Cenk Kaplan'ın tekrar kadroya alındığı aktarıldı.

Serik Belediyespor, 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Bayburt Özel İdare ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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