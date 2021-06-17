Serik Belediyespor Bisiklet Takımı, Başkan Enver Aputkan'ı ziyaret etti
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Serik Belediyespor Bisiklet Takımı, Başkan Enver Aputkan'ı ziyaret etti

Serik Belediyespor Bisiklet Takımı, Başkan Enver Aputkan'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Serik Belediyespor Bisiklet Takımı, Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı ziyaret etti.

Serik Belediyespor Bisiklet Takımı, Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı ziyaret etti.

Belediye Spor İşleri Müdürü Ali İşlek, antrenör Hasan Aslan ile bisikletçiler, 18-20 Haziran'da Konya'da düzenlenecek organizasyon öncesi Başkan Aputkan ile görüştü.

Aputkan, takımın ilçeyi en güzel şekilde temsil ettiğini, Konya'dan madalyayla dönmesini beklediğini ifade etti.

Antrenör Aslan ise Yıldızlar kategorisinde takım olarak Türkiye şampiyonu olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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