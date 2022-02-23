Serik Belediyespor: 2-1

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Kenan Özcan (xx), Servet Bozkurt (xx)

SARI KARTLAR: Atamer (Somaspor), Çınar, Sebahattin (Serik Bld)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5 hedefleyen Somaspor, 27'nci haftada konuk ettiği Serik Belediyespor'u ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup etti. Konuk ekip müsabakanın 35'inci dakikasında Furkan'ın penaltı golüyle öne geçerken, siyah-beyazlılar 71'inci dakikada Özcan Aydın, 82'nci dakikada ise Orkun Ahmet'in golleriyle zafere uzandı: 2-1. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Somaspor 45 puana ulaşırken, kazanamama serisi 7 haftaya yükselen Serik Belediyespor 30 puanda kaldı.