Serie A'da Juventus ve Roma deplasmanda güldü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, Bologna'yı 2-0, Roma da Atalanta'yı 4-1 yendi.

Bolonya kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda sisli havada oynanan mücadelede, üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Bologna kozlarını paylaştı.

Konuk Juventus, 6. dakikada Alvaro Morata, 69. dakikada da Juan Cuadrado'nun golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 31 yükseltti ve 6. sırada yer aldı.

Haftayı puansız geçen Bologna ise 10. sırada kaldı.

Roma, Atalanta'nın 10 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Ligin iddialı ekiplerinden Atalanta ve Roma ise Bergamo'daki Gewiss Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Gollü geçen maçta konuk Roma, Atalanta'yı 4-1'lik skorla yendi.

Konuk ekibin gollerini 1. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Nicolo Zaniolo, 72. dakikada Chris Smalling ve 82. dakikada yine Abraham kaydetti. Atalanta'nın tek golü ise Romalı Bryan Cristante'nin 45+1. dakikada kendi kalesine atmasıyla geldi.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta yedek soyundu ve görev almadı.

Roma, bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı.

Puan tablosunda 37 puanla 3. sırada bulunan Atalanta ise bu sezon 3. kez bir maçtan boynu bükük ayrıldı. Bu mağlubiyetle ayrıca Atalanta'nın ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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