Serie A'da galibiyet serisini 8 maça çıkaran Inter, maç fazlasıyla lider
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Serie A'da galibiyet serisini 8 maça çıkaran Inter, maç fazlasıyla lider

03.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:01
Serie A'da galibiyet serisini 8 maça çıkaran Inter, maç fazlasıyla lider

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Crotone'yi 6-2 mağlup eden Inter, üst üste 8. galibiyetini elde etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Crotone'yi 6-2 mağlup eden Inter, üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Inter, ligde 15. haftanın açılış maçında Giuseppe Meazza Stadı'nda Crotone'yi ağırladı.

Karşılaşmada gol perdesini 12. dakikada Niccolo Zanellato ile konuk ekip açarken, Inter 20. dakikada Lautaro Martinez ve 31. dakikada Luca Marrone'nin (kendi kalesine) attığı golle 2-1 öne geçti.

Crotone'nin 36. dakikada Vladimir Golemic ile penaltıdan bulduğu gol, ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.

İkinci yarıda oyunda üstünlüğü kuran Inter, 57 ve 78. dakikalarda Lautaro Martinez, 64. dakikada Romelu Lukaku ve 87. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle mücadeleden 6-2 galip ayrıldı.

Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Inter, 36 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Milan'ın önünde lider oldu. Crotone ise 9 puanla 15. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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