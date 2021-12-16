Seri faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Son 4 ayda TL'deki değer kaybı korkunç boyutta - Haberler Ekonomi
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Seri faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Son 4 ayda TL'deki değer kaybı korkunç boyutta

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın eylül ayında başlattığı seri faiz indirimlerinin bedeli TL için ağır oldu. Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 15,58'e kadar yükseldi. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 7 TL birden değer kazandı.

Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı seri faiz indirimleri sonrası TL sert bir şekilde değer kaybetti.

Naci Ağbal'ın yerine göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası, ilk faiz indirimi kararını 23 Eylül 2021 tarihinde verdi. Bu tarihte politika faizinde 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. Bu tarihte dolar 8,60-8,80 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez seri faiz indirimlerine ekim ayında da devam etti. 21 Ekim tarihinde 200 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Bu tarihte dolar 9,50 seviyesindeydi.

Merkez 18 Kasım tarihinde de faizlerde 100 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Bu tarihte ise dolar 11 lira seviyelerinde hareket ediyordu.

Merkez Bankası yılın son faiz kararında da piyasa beklentisi doğrultusunda indirime gitti. Bugün 100 baz puanlık indirim daha yapan Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Son faiz indirimiyle dolar 15,58'le rekor kırdı.

Merkez Bankası'nın son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirim yapmasının bedeli TL için ağır oldu. İlk faiz indiriminin yapıldığı eylül ayında 8,60-8,80 seviyelerinde bulunan dolar, aralık ayı itibarıyla 15,58'e kadar yükseldi. Böylece dolar son 4 ayda yaklaşık 7 lira birden yükseldi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (3)
HAKAN ARSLANOĞLU:Ucuz ekmek kuyruklarında savaştan kaçmış Suriyeli sığınmacılar olması gerekirken Türklerin yaşlı emekli insanların olması gerçekten çok ama çok üzücü bir durum. kendi ülkemizde sığınmacılardan daha zor durumda olanlar var.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
quantum :Şimdi yine başlarlar dış güçler masalları anlatıp milletin sinirini zıplatmaya Cevap Yaz 2 21 Yayından Kaldır
by nokta :iyi tamamda abd veya diğer ülkelerde faiz yüzde 1 sadece bizi faize bağlamışlar 3 1 Yayından Kaldır
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