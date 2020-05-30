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Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile çok eleştirilen Serhat Akın'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

30.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:49

Fenerbahçe'nin bir dönem formasını giyen ve taraftarların çok sevdiği isimlerden olan Serhat Akın, Twitch kanalındaki canlı yayınında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Başkan Ali Koç'u eleştiren "Kadıköy Boğası" lakaplı eski futbolcunun, Mesut Özil transferiyle ilgili yaptığı yorumlarda kullandığı dil çok eleştirildi ve sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"MESUT ÖZİL NİYE GELSİN?"

Serhat Akın Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer ihtimaliyle alakalı konuşurken, "Mesut Özil 39 yaşında falan gelir. Adam 32 yaşında, Arsenal'ın 10 numarası. Gelir mi Fenerbahçe'ye? Niye gelsin a.... k...? Fenerbahçe sürekli hayal kuruyor, Fenerbahçe kötü. Maddi olarak kötü, manevi olarak kötü, sportif olarak kötü. Her b.. olarak kötü" ifadelerini kullandı.

"YEDİNCİ, SEKİZİNCİ OLUYOR"

Mesut Özil transferi hakkında sözlerine devam eden Akın, "Mesut Özil neden gelsin Fenerbahçe'ye şu anda? Fenerbahçe her sezon yedinci, sekizinci oluyor" dedi.

"FENERBAHÇE'DE PARA YOK DEMEYİN!"

Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin gereksiz transferler yaptığını savunurken, "Galatasaray'ın kadroya ve yedeklere bakın. Forvette Falcao, Andone, Adem Büyük. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa kim var? Mevlüt... Para yok demeyin. Zanka, Falette, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Tolgay Arslan bu oyuncular bedavaya mı alındı? Çok boş transfer yapıldı" dedi.

"GUSTAVO %100 PERFORMANS İLE OYNAMIYOR"

Serhat Akın,"Luiz Gustavo, %100'üyle oynayamıyor. Solundaki adam Tolga Ciğerci olunca adamın performansı %10 düşüyor. Yanına bir bakıyor Tolgay Arslan, %10 da oradan gidiyor a.... k.... Arkasındaki adam da Falette, Zanka olunca %10 da oradan gidiyor, %70'le oynuyor" açıklamasını yaptı.

Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları (1)
TAKILMAYIN: Küfüre takılmayın şimdi adam doğru söylüyor. Çöp futbolculara dünyanın parasını dökendir fenerbahçe. Beğenmediğimiz aziz Yıldırım bu kulübe dünya yıldızlarını doldurmuştur. Bu gün böyle yarın bu gündemde kötü.
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