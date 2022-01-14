Sergio Rico Galatasaray'a transfer olacak mı? Sergio Rico kimdir? İşte detaylar...

Transfer söylentilerinin ardından Galatasaraylılar, Sergio Rico Galatasaray'a transfer olacak mı? Sergio Rico kimdir? sorularına yanıt aradı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent göreve hızlı başladı. Sarı-Kırmızılılardaki kötü gidişe son vermek için İspanyol teknik adam, ilk adımını kaleci konusunda atacak. İşte detaylar...

SERGİO RİCO GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Takımı mercek altına alan Torrent, başlıca sorun olarak 1 numara pozisyonunu belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir karara imza attığı ifade edildi.

Domenec Torrent, Fernando Muslera'nın yokluğunda yaşanan problemin takıma olumsuz yansıdığını tespit ederek Başkan Burak Elmas'tan tecrübeli bir kaleci istedi. Muslera'nın en erken mart başında takıma dönmesinin büyük risk olduğunu ve bu süreçte takımın Süper Lig'de sıkıntı yaşayabileceğini anlatan Torrent'in, "Yaşı ilerlemiş bir kalecinin form tutması da kolay değil" dediği vurgulandı.

Başkan Elmas ve yönetimin, Domenec Torrent'ten gelen ilk rapor sonrası kaleci arayışına başladığı bildirildi. Bu çerçevede Muslera'nın sözleşmesinin 6 aylığına fesih edileceği, bu süreçte kalenin yabancı bir eldivene teslim edileceğinin altı çizildi.

Yönetimin şanssız bir sakatlık yaşayan Uruguaylı file bekçisi Muslera'ya, "Senin kontratın 2024'te sona eriyor. Kulübümüz buna sadık kalacak ama ligin ikinci yarısını da riske etmek istemiyoruz. Bu konuda senden anlayış bekliyoruz" diyeceği bildirildi.

Sergio Rico

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin transfer edilmesini isterken, bu eldivenin Sergio Rico olduğu öğrenildi. Sezon başında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki İspanyol, Fransız devi PSG'nin formasını giyiyor.

SERGİO RİCO KİMDİR?

2020'de Sevilla'dan 5 milyon Euro bedelle alınan Rico, İspanya Milli Takımı'nda 1 defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG'de, Rico bu sezon ligde sadece 1 kez, Navas'ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi.

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