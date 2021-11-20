Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Alanyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. 2 maçtır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu karşılaşmada sürpriz bir karara imza attı ve Alex Teixeira'yı yedek bıraktı.
Milli ara dönüşü Beşiktaş, kötü gidişata son verme hedefiyle Alanyaspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de peş peşe Hatayspor ve Trabzonspor mağlubiyeti yaşayan siyah-beyazlılar zirvenin 10 puan gerisinde kalırken, Akdeniz ekibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
BEŞİKTAŞ'TA BATSHUAYI, N'SAKALA VE SALİH UÇAN YOK
Ev sahibi Alanyaspor'da Cristian Borja sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Beşiktaş'ta ise Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre maç kadrosunda yer almıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Kenan Karaman
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