Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz - Haberler Spor
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Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz

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Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi basın toplantısı düzenledi, gündem sakatlıklardı. Yalçın, "Oynamayacaklara değil de oynayacaklara kafa yoralım. Her türlü skor olabilir. Stoperde N'Sakala oynayacak. Geçen maç sağ bekte oynamıştı. İnşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz" diye konuştu.

Ajax maçı öncesi Sergen Yalçın merak edilen soruları cevaplandırdı. Toplantının gündemi sakatlıklardı. Sergen Yalçın, normalin dışında bir oyun planı belirlediğini ifade etti.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

"Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz.

Bu oyunun en üst seviyesi, Şampiyonlar Ligi. Yarın atletik, genç bir takımla oynayacağız. Tempoyu çok çabuk yükseltebiliyorlar ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur.

Futbolda her şey belli olabilir. Oyun nereye götürür sizi kestirmek zor. Her şey olabilir oyunun içinde. Biz bu süreçten umarım çok daha güçlü çıkacağız."

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Haber: Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz - Haberler Spor
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