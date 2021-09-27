Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz

Ajax maçı öncesi Sergen Yalçın merak edilen soruları cevaplandırdı. Toplantının gündemi sakatlıklardı. Sergen Yalçın, normalin dışında bir oyun planı belirlediğini ifade etti.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

"JOSEF'İ GERİYE ÇEKEMEYİZ"

"Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz.

"FARKLI BİR PLANIMIZ OLACAK"

Bu oyunun en üst seviyesi, Şampiyonlar Ligi. Yarın atletik, genç bir takımla oynayacağız. Tempoyu çok çabuk yükseltebiliyorlar ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur.

"SAHAYA ÇIKMADAN BELLİ OLMAZ"

Futbolda her şey belli olabilir. Oyun nereye götürür sizi kestirmek zor. Her şey olabilir oyunun içinde. Biz bu süreçten umarım çok daha güçlü çıkacağız."

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