Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi kupasına göz kırptı: Kolay değil ama hayal kurabiliriz

Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne iddialı başlıyor. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk kez Devler Ligi sahnesine çıkacak. Dortmund maçı öncesi basın toplantısında konuşan Yalçın, umut dolu açıklamalar yaptı.

İşte Yalçın'ın final açıklaması:

"HAYAL KURABİLİRİZ"

Hedefimize gelince tabii ki gruptan çıkmak. İşimiz kolay değil. Final o kadar kolay değil ama hayal kurabilir miyiz? Belki kurabiliriz. Böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Ümidimiz var, heyecanlıyız.

"BİZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ"

Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim, biz ülkemizi temsil ediyoruz Beşiktaş olarak. Ülkemiz için alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli, onlara da başarılar diliyorum."

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