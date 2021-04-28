Sergen Yalçın, Rize deplasmanında sakatlığı geçen Atiba'yı orta sahaya, Gökhan Töre'yi de forvete çekti
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Sergen Yalçın, Rize deplasmanında sakatlığı geçen Atiba'yı orta sahaya, Gökhan Töre'yi de forvete çekti

Sergen Yalçın, Rize deplasmanında sakatlığı geçen Atiba'yı orta sahaya, Gökhan Töre'yi de forvete çekti
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Süper Lig'de lider konumda olduğu için şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gözüken Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Son 3 deplasmanda 5 puan kaybeden Beşiktaş rakibini yenerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Geçen hafta Kayserispor'u yenerek 3 puanlık farkı koruyan Siyah-Beyazlı takım Çaykur Rizespor'u da yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Orta sıralarda bulunan Çaykur Rizespor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

23 GALİBİYET VE 6 YENİLGİ

Ligin 37. haftasında Kayseri'yi 3-1 yenen Beşiktaş, 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak bu maça lider çıktı. Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti.

İLK MAÇ 6-0

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş tam 6-0 kazanmıştı. O maçta şov yapan Larin, sakatlığı sebebiyle değerlendirilemedi.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 11'leri:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim Ay, Montassar Talbi, İsmail, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan

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