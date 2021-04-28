Sergen Yalçın, Rize deplasmanında sakatlığı geçen Atiba'yı orta sahaya, Gökhan Töre'yi de forvete çekti

Süper Lig'de lider konumda olduğu için şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gözüken Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Son 3 deplasmanda 5 puan kaybeden Beşiktaş rakibini yenerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak.