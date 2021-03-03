Sergen Yalçın, penaltı verilmeyince saha kenarında çılgına döndü

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Süper Lig'de 28. hafta maçında Beşiktaş çok zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken maçın son anları iki takım içinde kritik pozisyonlara sahne oldu. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın uzatma dakikalarında saha kenarında adeta çıldırdı.

Beşiktaş çok kritik Malatya deplasmanından kayıpsız ayrılırken maçın son anlarında iki takım da gole çok yaklaştı. Uzatma dakikalarında Beşiktaş Nkoudou'yla etkili gelirken Fransız oyuncu ceza alanına girdi ancak teke tek mücadelede Wallace'ı geçemedi. Nkoudou yerde kalırken Siyah Beyazlılar penaltı bekledi. Halis Özkahya ise "Devam" dedi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.



UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİ

Bu pozisyonun ardından penaltı bekleyen Sergen Yalçın ise saha kenarında adeta çılgına döndü. Yalçın, Halis Özkahya'ya sert şekilde uzun süre itiraz etti.