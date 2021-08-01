Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği Emre Mor'u hiç düşünmeden reddetti
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Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği Emre Mor'u hiç düşünmeden reddetti

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Menajer Mino Raiola ile çalışmaya başlayan Emre Mor, Trabzonspor'la görüşme halinde. Celta Vigo'da kadroda düşünülmeyen futbolcu Beşiktaş'a da önerildi. Ancak Sergen Yalçın'ın Emre Mor hakkında olumsuz düşündüğü belirtildi. Sergen Yalçın'ın, Emre Mor'u kesinlikle istemediği belirtildi.

İspanyol kulübü Celta Vigo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Mor geçtiğimiz günlerde ünlü menajer Mino Raiola ile çalışmaya başlamıştı. Kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve Trabzonspor'a önerildi ve görüşmeler sürüyor. Emre'nin ismi şimdi de Beşiktaş ile anılıyor.

Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği Emre Mor'u hiç düşünmeden reddetti

VETO ETTİ

Emre Mor'un menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto ettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; başarılı hoca hem özel hayatındaki düzensizlikler hem de düşen performansı nedeniyle Emre'yi takımda düşünmediğini belirtti.

Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği Emre Mor'u hiç düşünmeden reddetti
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Haber Yorumları (2)
OMURİLİK SARMSAĞI : Sergen bey kendi gençliğini görmştür Emre Mor'da. Bu yüzden istememiş olabilir.
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SİNAN YILMAZ : İki messimiz vardı. Biri 2.lige transfer oldu. Diğeri kulüp arıyor. Arjantin bile 1 Messi çıkarabildi. Bizde bol bol çıkıyor.
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Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği Emre Mor'u hiç düşünmeden reddetti - Haberler Spor
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