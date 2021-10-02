Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın 43. dakikasında oyunun durması için kenara atılan topa vurduğu için kırmızı kart gördü. Bu olayın ardından Yalçın'ın 1 ay önce söylediği sözler akıllara geldi.

"BENİ 3-5 MAÇ İÇİNDE KESİN ATARLAR"

8 Eylül'de katıldığı bir programda hakem eğitmeni Uilenberg'in "Beşiktaş Teknik Direktörü hakemler üzerinde kenardan baskı yaratıyor" açıklamasına tepki gösteren Yalçın "Beni 3-5 maç içinde kesin atarlar" demişti. Yalçın'ın o açıklamadan 5 maç sonra Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi şaşkınlık yarattı.

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