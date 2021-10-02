Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Sivasspor'la oynadığı maçta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü. Deneyimli hoca, 8 Eylül'de katıldığı bir programda, "Beni 3-5 maç içinde kesin atarlar" demişti. Yalçın'ın o açıklamasından 5 maç sonra kırmızı kart görmesi şaşkınlık yarattı.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın 43. dakikasında oyunun durması için kenara atılan topa vurduğu için kırmızı kart gördü. Bu olayın ardından Yalçın'ın 1 ay önce söylediği sözler akıllara geldi.

"BENİ 3-5 MAÇ İÇİNDE KESİN ATARLAR"

8 Eylül'de katıldığı bir programda hakem eğitmeni Uilenberg'in "Beşiktaş Teknik Direktörü hakemler üzerinde kenardan baskı yaratıyor" açıklamasına tepki gösteren Yalçın "Beni 3-5 maç içinde kesin atarlar" demişti. Yalçın'ın o açıklamadan 5 maç sonra Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi şaşkınlık yarattı.

Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu
Haberler.com - Spor Haberleri
Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi

Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi

 Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü

Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk
Magazin Özge Özder Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 21:17:27. #1.11#