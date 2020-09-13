Sergen Yalçın, kritik maç öncesinde oyuncularına internetten talimat verdi: Cesaretli olun
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Sergen Yalçın, kritik maç öncesinde oyuncularına internetten talimat verdi: Cesaretli olun

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularıyla telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Yalçın'ın görüşmede "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar" dediği öğrenildi.

13.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:55

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam deplasmanda oynayacakları kritik Trabzonspor maçı öncesinde oyuncularıyla internet üzerinden görüştü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

"CESARETLİ OLSUNLAR"

Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dediği kaydedildi.

Sergen Yalçın, kritik maç öncesinde oyuncularına internetten talimat verdi: Cesaretli olun
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