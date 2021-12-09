Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yönetimin hoca listesinde 4 isim dikkat çekiyor - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yönetimin hoca listesinde 4 isim dikkat çekiyor

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesi gündemde. Siyah-beyazlılarda deneyimli hocanın olası ayrılığı sonrası Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Bilic ve Andrea Pirlo yeni teknik direktör adayları olarak dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi'ni puansız tamamlayan ve Süper Lig'de de 9. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın için ayrılık çanları çalıyor. Siyah-beyazlıların deneyimli hocayla yolları ayırması durumunda yerine geçecek muhtemel adaylar belli oldu.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılması durumunda ilk aday Şenol Güneş. Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı takımla daha önce 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Son olarak Türkiye Milli Takımı'nı çalıştıran Güneş, alınan kötü sonuçların ardından gönderilmişti.

Bir başka Beşiktaş efsanesi olan Rıza Çalımbay da Sergen Yalçın sonrası aday listesinde. Tecrübeli hoca, aktif olarak Süper Lig ekibi Sivasspor'u çalıştırıyor. 12/13 ve 14/15 sezonları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, yeniden Beşiktaş'ın başına geçebilir. Hırvat teknik adam yaz aylarında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak Beijing Guoan'ın ayrılmasına izin vermediği için sarı-lacivertli takımın başına geçememişti.

Son olarak Serie A temsilcisi Juventus'u çalıştıran Pirlo, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları listesinde yer alıyor. Pirlo, Juventus'ta kötü günler geçirse de teknik direktör arayışı içerisinde olan birçok takımın listesinde adı geçen isimler arasında.

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