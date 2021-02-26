Sergen Yalçın, golün iptaline tepki gösterdi
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Sergen Yalçın, golün iptaline tepki gösterdi

26.02.2021 19:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:03
Sergen Yalçın, golün iptaline tepki gösterdi

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında 2. golü bulurken, VAR uyarısı sonrasında bu gol iptal edildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında 2. golü bulurken, VAR uyarısı sonrasında bu gol iptal edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, iptal kararına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında Larin'in golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılar dakikalar 29'u gösterdiğinde Cyle Larin'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Ancak VAR uyarısı sonrasında Larin'in topa elle müdahale ettiği belirtildi ve Hakem Cüneyt Çakır, gol kararını geçersiz saydı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, yedek kulübesinde kurmaylarıyla birlikte tabletten golün tekrarını izledi. Yalçın ve ekibi pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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