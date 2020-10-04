Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin attığı golü yedek kulübesinden izledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin attığı golü yedek kulübesinden izledi

04.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:08

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği mücadelede ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Stancu'nun kaydettiği golü ofsayt şüphesiyle yedek kulübesinde izledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ilginç bir harekete imza attı.

Gençlerbirliği, 8. dakikada Bogdan Stancu'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Siyah - beyazlıların çalıştırıcısı, rakibinin golünü ofsayt şüphesiyle yedek kulübesinde tabletten kontrol etti.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan da VAR kontrolünü sağladıktan sonra oyunu santra ile başlattı.

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin attığı golü yedek kulübesinden izledi

6 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.

Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu.

Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin attığı golü yedek kulübesinden izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdulhekin Ayhan
Magazin İrem Sak Ebru Şallı Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Samatta Ahmet Ağaoğlu Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla İtfaiye Azerbaycan Sosyal Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin attığı golü yedek kulübesinden izledi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 17:08:56. #1.15#
title