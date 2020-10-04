Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin attığı golü yedek kulübesinden izledi

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği mücadelede ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Stancu'nun kaydettiği golü ofsayt şüphesiyle yedek kulübesinde izledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ilginç bir harekete imza attı.

Gençlerbirliği, 8. dakikada Bogdan Stancu'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Siyah - beyazlıların çalıştırıcısı, rakibinin golünü ofsayt şüphesiyle yedek kulübesinde tabletten kontrol etti.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan da VAR kontrolünü sağladıktan sonra oyunu santra ile başlattı.

6 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.

Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu.

Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.