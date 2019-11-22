Sergen Yalçın'dan "Türkiye'ye gitmeyin" diyen FIFPro'ya tepki: Türkiye'de kimsenin parası kalmaz

22.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:16

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Süper Lig'den MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF 1. Lig'den Bursaspor ve Eskişehirspor, TFF 2. Lig'den Kardemir Karabükspor ve Birevim Elazığspor'un, oyuncuların maaşlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Yılmaz Vural, Türkiye'de yaşanan sıkıntıları dile getirirken, Sergen Yalçın ise Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'ne tepki gösterdi.

VURAL: PARAMI HİÇ GÜNÜNDE ALAMADIM

Yılmaz Vural konuyla ilgili olarak, "Ben teknik direktörlük yaptığım dönemde hiçbir gün paramı gününde almadım. Transfer yasağı korkusuyla futbolculardan 'alacağımız yoktur' diye imza isterler, imzalamayanı dışlarlar" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: TÜRKİYE'DE KİMSENİN PARASI KALMAZ

Sergen Yalçın ise, "Türkiye'de kimsenin parası kalmaz, kalmadı da. Öyle bir şey söyleyen varsa belgelerini ortaya koyması lazım. Er ya da geç mutlaka ödeniyor. Türkiye'de çalışmaya can atan Avrupa'da bir sürü futbolcu ve teknik adam var" diyerek tepkisini ifade etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), aralarında 3 Süper Lig ekibinin yer aldığı 7 Türk takımının oyuncularına maaşlarının ödenmesi konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

7 KULÜP İÇİN ÖZELLİKLE UYARIDA BULUNDU

FIFPro'dan yapılan açıklamada, Süper Lig'den MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF 1. Lig'den Bursaspor ve Eskişehirspor, TFF 2. Lig'den Kardemir Karabükspor ve Birevim Elazığspor'un, oyuncuların maaşlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

FIFPro, ekonomik sorunlar yaşayan bu kulüplerle sözleşme yapmak isteyen oyunculara dikkatli olması ve önlemler alması konusunda çağrıda bulundu. (Milliyet)