Sergen Yalçın'dan rakiplere gözdağı: Başarıya doyduğumu sanmayın
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Sergen Yalçın'dan rakiplere gözdağı: Başarıya doyduğumu sanmayın

Sergen Yalçın'dan rakiplere gözdağı: Başarıya doyduğumu sanmayın
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta görevine devam eden teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başında yaşadığı ilk günkü heyecanla yeni sezonu bekliyor. Sezonu çifte kupayla kapatan Yalçın, "Çifte kupayla kapattık diye başarıya doyduğumu sanmasın kimse. Aksine aynı hırsla yola devam edeceğim" dedi.

Beşiktaş ile yeniden anlaşan Sergen Yalçın, yeni sezonu bekliyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, siyah-beyazlı teknik adamın, "Sezonu çifte kupayla kapattım diye kimse doyuma ulaştığımı sanmasın. Aksine yine aynı hırs ve istekle yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

"AYNI HIRS VE İSTEK"

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmenin ardından kurmaylarıyla konuşan siyah-beyazlı teknik adamın, "Sezonu çifte kupayla kapattım diye kimse doyuma ulaştığımı sanmasın. Aksine yine aynı hırs ve istekle yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Sergen Yalçın'dan rakiplere gözdağı: Başarıya doyduğumu sanmayın

"BU SENE DE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Özellikle teknik ve taktik olarak yine aynı şekilde tempolu oynayan bir takım kuracaklarını da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın şöyle devam etti:

"Biz yine ligin en iyi futbolunu oynayan ekibi olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi olduğu için bu iş çok kolay değil... O nedenle kadro yapılanması çok önemli. Bu yüzden bizim, kontrattan önce, başarı getirecek bir kadroya ihtiyacımız var dedim. Benim hedefim yine şampiyonluk. Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ilerlemek. Beşiktaş'a yine güzel günler yaşatmak istiyoruz. Şampiyon olduk diye kenara çekilecek değilim. Ben bu sene de şampiyonluk yaşamak istiyorum."

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Haber Yorumları (1)
TÖVBEKAR 34: sergen cok hakli ali koc gibi beceriksizler rakip olursa sergenin basarisi kacinilmaz olur
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500
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Sergen Yalçın'dan rakiplere gözdağı: Başarıya doyduğumu sanmayın - Haberler Spor
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