Sergen Yalçın'dan korkutan itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım
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Sergen Yalçın'dan korkutan itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım

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Beşiktaş'la anlaşmaya varan Sergen Yalçın, sezon içinde girdiği bunalımı ve sözleşme görüşmelerinin tıkanmasıyla ilgili yaşananları açıkça anlattı. Yalçın, "Futbol yaşantımda hiç bu kadar sıkıntıya girmedim. Bu kadar stres içinde olmadım. Koronavirüse yakalanınca öleceğimi düşünüp vasiyet bile yazdım. Transferler, imkansızlıklar, haberler beni çok üzdü. 15 gün telefonumu kapattım" dedi.

Sergen Yalçın Beşiktaş ile yeniden anlaşana kadar yaşadığı her şeyi açıkça anlattı. Hürriyet'e konuşan Yalçın, bir ara çok büyük bunalıma girdiğini itiraf etti.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

"TELEFONLARI KAPATIP ÇEŞME'YE KAÇTIM"

"Mental olarak çok yoruldum. Futbol yaşamım dahil teknik adamlık dönemimde hiç bu kadar sıkıntıya girmedim, stres içinde olmadım. Üstelik Covid-19'a yakalandıktan sonra öleceğimi düşündüm. Vasiyetimi bile yazdım. Ancak moral ve motivasyonumu hep dik tutmaya çalıştım. Modumun düştüğü günler, hatta haftalar oldu. Sosyal medyada yazılan çizilenler, Beşiktaşlı yöneticilerle ters düştüğüm şeklindeki yapılan haberler beni çok üzdü. Şunu bilsinler; hepimizin ortak menfaati Beşiktaş Kulübü. Ligler biter bitmez menajer arkadaşım Hakan Korkmaz ile Çeşme'ye kaçtım. 15 gün telefonlarımı kapattım. Bu süreç içerisinde yönetimle diyalog kopukluğu da oldu.

"İLGİSİZLİK MORALİMİ BOZDU"

Sahada kaybetmeye asla tahammülü olmayan bir yapıya sahibim. Transfer belirsizliğinden bunalıma girdim. Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu. Sezon bitimine doğru yeni sezon için herhangi bir koordinasyon ve program yapılmamıştı. Mental yorgunluk ve ilgisizlik moralimi bozdu.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu ile ya da yönetimden birisi ile hiç sorunum yok ama buna rağmen sanki sorun var gibi gösterdiler.

"HİÇBİR TAKIMDAN TEKLİF ALMADIM"

Beşiktaş'a gelmemde en büyük pay taraftarlarımızdır. Onlara karşı sorumluluğum vardı. Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmak istemiyordum. Çünkü ekonomik olarak kulüp zor durumdaydı. Transferler belirsizdi. Birçok oyuncu kiralıktı. Uykularım kaçtı. Yeni sezon kadrosu konusunda kaygım vardı. Hiçbir görüşme yapılmıyordu. Sinerjim düştü. Yönetim de haklıydı... Geçmiş yönetimlerin borçlarıyla, hacizleriyle uğraşıyordu. Hiçbir takımdan teklif almadım ve kesinlikle çalışmayacaktım.

"PARA DEĞİL, SİSTEM ÖNEMLİ"

Benim için para hiç gündemde değildi. Hiçbir zamanda birinci önceliğim olmadı. Sistem ve prensipler her şeyin önünde gelirdi. Yaptığımız görüşmelerde Kurumsal isteklerim kabul edildi. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ beni tatilimde ve evimde yalnız bırakmadı. Onunla yaptığımız konuşmalar ve olumlu baskısı dönüş ve yeni anlaşma kararımda etkili oldu. Beni ikna etti.

"PAZARLIK YAPMADIK, BAŞKAN HAKKIMI VERDİ"

Başkan Ahmet Nur Çebi ile sorunum yok. İletişim kopukluğu oldu. Sözleşme konusunda hiç pazarlık yapmadık. O da kulübün 5 kuruşunu takip ediyor haklı olarak. Başkanımız Ahmet Nur Çebi boş sözleşme mukavelesine hakkım olan ücreti vererek dönmemi sağladı. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi ve evime kadar gelerek sevgi gösterisinde bulunması da fikrimi değiştirmemde önemli rol oynadı."

Sergen Yalçın'dan korkutan itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım
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