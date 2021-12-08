Sergen Yalçın'dan Dortmund hezimeti sonrası veda gibi sözler - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'dan Dortmund hezimeti sonrası veda gibi sözler

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Bundan sonraki gidişatın bizim açımızdan çok sağlıklı olduğu görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi. Siyah-beyazlılar grubu puan alamadan bitirdi.

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalar yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "On kişi kaldıktan sonra basit hatalar yaptık, basit goller yedik. Ayrıca ilk yarı böyle basit mağlup olacağımız bir maç gibi gözükmüyordu. Bu şekilde basit hatalar bu tür üst düzey turnuvalarda sonuca çok etki ediyor. Basit hatalar çok çabuk cezalandırılabiliyor rakip takım tarafından" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir yıl geçirdiklerini dile getiren Yalçın, "Ancak futbolda insanın her şey başına gelebiliyor. İşler bazen kolaylaşabiliyor bazen zorlaşabiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz, buradan çıkmak için çalışıyoruz çabalıyoruz" diye konuştu.

Yalçın, "Bu şampiyonlar Ligi periyodu bizi hem oyuncularımızı psikolojik olarak, motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu. İnşallah bundan sonra toparlanırız diye düşünüyorum" dedi.

İyi sonuçlar almadıklarını söyleyen Yalçın, "Bunun sorumlusu benim. Çok bahaneler üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz. Burada tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Bundan sonraki gidişatın bizim açımızdan da çok sağlıklı olduğu görünmüyor. Üzgünüz tabii. Böyle olmasını istemezdik çok daha iyisini yapmak isterdik" ifadelerini kullandı.

Geçen sene olduğu gibi kupalar kazanmak istediklerini dile getiren Yalçın, "İyi yerlerde olmak isterdik. Şu anki durum itibarıyla bunu beceremedik öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (4)
metin yücel:herkes kafasına göre yorum yapmış istifa et diye adam deli mi istifa edip tazminattan olacak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:İSTİFA et sende yeter topçularda oynamıyor , yönetimde istemiyor. Tadında bırak. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Eren İsmail:Basit hata değil oyunun oyuncun modern oyuna uygun değil. Adamlar top sendeyken 5_6 kişiyle pres yapıyor senin oyuncularda hareket yok pres yok koşma yok sadece geride bekliyor. Bu şekilde şansın sıfır. Pjanic ghezal batuschai vs iyi olsa sana gelmezdi. En kötüsü de Türkiye puanlarının içine ettiniz. Her takım için söylüyorum bizi Avrupa'da rezil edecekse olmasın şampiyon kardeşim lig şampiyonu olsan nolur bize gurur lazım Avrupa başarısı lazım. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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