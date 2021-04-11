Sergen Yalçın, Cenk'in 6-7 ay kadar yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı
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Sergen Yalçın, Cenk'in 6-7 ay kadar yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı

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Sergen Yalçın, Cenk'in 6-7 ay kadar yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Beşiktaş, Erzurumspor engelini 4 golle geçti ve şampiyonluk yolunda çok ciddi bir avantajın sahibi oldu. Karşılaşmada yıldız futbolcusu Cenk Tosun'u sakatlığa kurban veren Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, "Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Süper Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, karşılaşmada sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun'un ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının sinyalini verdi.

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"HAYATTA HER ŞEY İNSANIN BAŞINA GELİYOR"

"Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun."

Sergen Yalçın, Cenk'in 6-7 ay kadar yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı

"BİZİ SIKINTIYA SOKTU"

"Bu hafta sezonun en zor haftasıydı. Kasımpaşa, Alanya, Erzurum. Bu 3 maç bizi düşündürüyordu. Son bölüme tam kadro hazırlanacağız diye düşünüyorduk ama milli arada çok büyük sakatlıklar, kovidler, cezalı oyuncular oldu. Bizi sıkıntıya soktu. 6-7 puana iyi diyorduk. 1 puan geride kaldık. Bugün itibarıyla oynadığımız maç, gerçekten önemliydi. Zemin sıkıntılıydı. Bazı arkadaşların da ufak tefek problemleri var. Bu tür maçları kazanmak önemli, 3 puan değerli."

"KİMSE 8'DE 8 YAPAMAZ"

"Oyuncularımız yorgunlar. Önlem alacak bir durum yok. Kadromuz çerçevesinde en doğru şeyleri yapıyoruz. Atiba'yı çıkardık, Necip'i kattık. Dorukhan'ı oynattık. Dorukhan da sakatlık sinyalleri verdi. Belki zeminden, belki yorgunluktan. Bu sene zor. Oyuncuları da anlamak lazım. Bekliyoruz ki her maç iyi oynasınlar, 3-5 atsınlar. Bu oyun zor bir oyun. Performansa bağlı. Bireysel performanslar düşebilir. Normaldir. Sezon boyunca her oyuncudan yüksek performans alamazsınız. Önemli olan istatistik olarak herkesi bir seviyede tutmak. Kimse 8'de 8 falan yapamaz bu ligde çok zor. Ne kadar az hasar alırsak o kadar önemli."

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 22:28:37. #1.15#
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