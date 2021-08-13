Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
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Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor

Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
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Süper Lig'in açılış haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşeiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu. Takımın yeni golcüsünü açıklayan deneyimli hoca, "Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak" ifadelerini kullandı.

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'e bıraktığı yerden başladı. Sezonun açılış maçında Vodafone Park'ta rakibini 3-0 yenerek bozguna uğratan Kara Kartal'da karşılaşmanın sonunda teknik direktör Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Takıma yeni katılacak futbolcularla ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli hoca, bir de transfer müjdesi verdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

"KATILAN OYUNCULARLA BİRLİKTE DAHA İYİ BİR GİDİŞ YAPABİLİRİZ"

"Sezonun ilk maçları, ilk periyotlar her zaman zor oluyor çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Sakatlıktan çıkan, geç katılan oyuncularımız var. Çok hazır olduğumuz söylenemez ama bugün istediğimiz bir oyun oldu. Oynanan oyundan ziyade kazanılan 3 puanını mutluluğu da daha önemli. İlk 3 hafta ve milli ara sonrasında daha hazır bir takım ortaya çıkarabiliriz. Katılan oyuncularla birlikte daha iyi bir gidiş yapabiliriz. Bugün itibariyle oyuncular iyi mücadele etti, ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Taraftarımızın olması da bizi daha mutlu etti. 1,5 senedir taraftarla oynamıyoruz, onların da olması güzelleştiriyor.

"MERT GÜNOK ÇOK DEĞERLİ BİR KALECİ"

Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak. Mert Günok çok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli. Yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir.

"AVRUPA'DA OYUNCULAR TÜRKİYE'DEKİ RAKAMLARI ALAMAZLAR"

Forvet dışında 1-2 oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Stoper bölgesine ve merkez orta sahaya, şartlar ve ekonomi uygun olursa katmayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncu almak kolay değil, rakamlar yüksek oluyor bazen, verdiğimiz rakamlar da küçümsenecek rakamlar değil. Avrupa'da oyuncular Türkiye'deki rakamları alamazlar, burası daha yüksek rakam veren ülke. Umarım 2-3 oyuncu daha alıp transferi kapatırız."

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Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor - Haberler Spor
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