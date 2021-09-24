Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular

Haberler.com - Haberler | Spor

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Altay'a 2-1 kaybettiği maçta Pjanic'i de sakatlığa kurban verdi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Necip, Rosier, Larin, Batshuayi döner diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından sakatlarla ilgili son durumu paylaştı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik.

Pjanic'in Ajax maçında oynayabileceğini zannetmiyorum. Necip, Rosier, Larin, Batshuayi döner diye düşünüyorum. Bu kadro ile birleştirip onları devam ederiz. Yapacak bir şey yok.

Bu kadar üst üste maç yaptığınız zaman oyuncularda bu tür sakatlıklar olabiliyor. 24 günde 7 maçı aynı oyuncu grubu ile oynayamazsın. Rotasyon yapıyoruz, vay efendim rotasyon mu olur, şu mu olur bu mu olur çok bilen arkadaşlar var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu dönemi elbette atlatacağız."

Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular
Haberler.com - Spor Haberleri
Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak

Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak

 Beşiktaş tarihinde böylesi görülmedi! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı

Beşiktaş tarihinde böylesi görülmedi! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Derya Uluğ Acun Ilıcalı
Spor Marcao Mesut Özil Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 00:38:42. #1.12#