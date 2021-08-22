Sergen Yalçın: "Beraberlik adil bir sonuç oldu"
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Sergen Yalçın: "Beraberlik adil bir sonuç oldu"

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Spor

- Sergen Yalçın: "Beraberlik adil bir sonuç oldu" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "N'Sakala'nın durumu oyuncularımızı ve bizi çok endişelendirdi" "Takım henüz hazır değil, bir iki transfer daha yapacağız" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 0-0 berabere...

- Sergen Yalçın: "Beraberlik adil bir sonuç oldu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"N'Sakala'nın durumu oyuncularımızı ve bizi çok endişelendirdi"

"Takım henüz hazır değil, bir iki transfer daha yapacağız"

GAZİANTEP - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "N'Sakala'nın durumu oyuncularımızı ve bizi çok endişelendirdi ama çok şükür durumu iyi. Maçtaki sonuç da bence adaletli oldu" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Özellikle ikinci yarısı büyük heyecana sahne olan zorlu karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken, maçın 71. dakikasında Beşiktaşlı N'Sakala'nın fenalaşarak hastaneye kaldırılması yürekleri ağza getirdi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir deplasman maçına çıktıklarını ve kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, N'Sakala'nın fenalaşmasının da takımı olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

"N'Sakala'nın durumu oyuncularımızı ve bizi çok endişelendirdi"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncumuz ciddi bir problem yaşadı. İstemediğimiz durumlar ama olabiliyor bunlar. Şuan oyuncumuzun durumu iyi. Oyuncularımız çok endişelendi. Moralimiz çok bozuldu. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz" ifadelerine yer verdi.

"Beraberlik adil bir sonuç oldu"

Gaziantep deplasmanın zor olduğunu ve beraberliğin iki takım için de adil sonuç olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Gaziantep deplasmanları bizim için zor oluyor. İlk yarı bizim için iyi geçmedi. İkinci yarının ilk bölümü çok iyiydik. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Son bölümde iki takım da etkiliydi. İki takım da golü bulabilirdi. Bence beraberlik adil bir sonuç oldu. Takımımız tam olarak hazır değil. Umarım bir kaç haftalık hazırlık dönemini iyi geçirerek lige ve şampiyonlar ligine iyi bir şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Takım henüz hazır değil, bir iki transfer daha yapacağız"

Ligin başı olduğu için takımın henüz hazır olmadığını ve bunun biraz süreç alacağını aktaran Sergen Yalçın, "Sonradan oyuna aldığımız oyuncular yeni geldi. Onlardan çok üst düzey performans beklemek şuan için doğru değil. Yeni oyuncular zamanla takıma alışacak. Larin de sakatlıktan yeni çıktı. Onu da yavaş yavaş kullanmaya çalışacağız. Ligin henüz başı oyun anlamında yeterli olmayabiliriz. Ama bunu toparlayacağız. Bir iki transfer daha yaparak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Sonrasında ligi ve şampiyonlar ligini iyi bir şekilde götüreceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın: 'Beraberlik adil bir sonuç oldu'
Sergen Yalçın: 'Beraberlik adil bir sonuç oldu'
Sergen Yalçın: 'Beraberlik adil bir sonuç oldu'
Sergen Yalçın: 'Beraberlik adil bir sonuç oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir

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