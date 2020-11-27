Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek
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Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek

27.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:35

Beşiktaş'ta Kovid-19 ve sakatlığını atlatan Welinton çalışmalara başladı. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Brezilyalı stoperin hazır olmaması nedeniyle Fenerbahçe derbisinde, Necip-Montero ikilisini bozmayacağı aktarıldı. Tedavisine devam edilen Adem Ljajic'in büyük olasılıkla Kadıköy'e götürülmeyeceği kaydedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bir yandan derbi 11'i üzerinde yoğun şekilde çalışırken, diğer taraftan sakat futbolcuların durumunu yakından takip ediyor.

Kovid-19 karantina sürecini tamamlayan ve arka adalesindeki sakatlığı düzelen Welinton dün çalışmalara başladı. Ancak Sergen Yalçın'ın, Brezilyalı stoperi uzun süre takımdan ayrı kalması nedeniyle derbide ilk 11'de düşünmediği belirlendi.

STOPERLER NECİP-MONTERO

Henüz takıma dönemeyen Domagoj Vida'nın yokluğunda Welinton'u yedek soyunduracağı öğrenilen siyah-beyazlı hocanın, 3-2 kazandıkları Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında başarılı bir performans ortaya koyan Necip Uysal-Francisco Montero ikilisine yine 11'de şans tanıyacağı ifade edildi.

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Teknik patron Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle perşembe günü yapılan antrenmana çıkmayan Adem Ljajic'i ise Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almayı düşünmüyor. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun büyük olasılıkla Kadıköy'e götürülmeyeceği kaydedildi.

ROSIER OYNAYACAK, NSAKALA VE WELINTON YEDEK

Fizik kondisyon açısından en hazır durumda olan futbolcuları sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, sağ bekte Valentin Rosier'i görevlendirecek. Kovid-19 nedeniyle Başakşehir maçını kaçıran Fransız sağ bek hafta başında antrenmanlara dönmüştü.

Bu arada karantina dönemi biten Fabrice N'Sakala bugünkü antrenmanda yer alacak. Uzun süre takımdan ayrı kalan N'Sakala'nın derbide Welinton gibi yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e götürmeyecek
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