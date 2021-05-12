Serena Williams, İtalya Açık'a erken veda etti
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Serena Williams, İtalya Açık'a erken veda etti

Serena Williams, İtalya Açık'a erken veda etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, İtalya Açık Tenis Turnuvası 2. turunda çıktığı kariyerinin 1000. müsabakasında, Nadia Podoroska'ya 2-0 yenilerek elendi.

ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, İtalya Açık Tenis Turnuvası 2. turunda çıktığı kariyerinin 1000. müsabakasında, Nadia Podoroska'ya 2-0 yenilerek elendi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvası maçında, dünya sıralamasının 8 numaralı tenisçisi ABD'li Williams ile klasmanın 44. basamağındaki Arjantinli Podoroska karşılaştı.

Toplam 1 saat 58 dakika süren karşılaşmada Williams'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden Podoroska, 3. tura yükseldi.

Arjantinli tenisçinin bir üst turdaki rakibi, Hırvat Petra Martic oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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