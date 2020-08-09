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Serena Williams, ABD Açık'a katılmayı planlıyor

Kariyerinde 23 grand-slam şampiyonluğu bulunan ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, sağlık sorunları yaşamasına rağmen ABD Açık (US Open) turnuvasına katılmayı planladığını söyledi.

Serena Williams, ABD Açık'a katılmayı planlıyor
09.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:08

Kariyerinde 23 grand-slam şampiyonluğu bulunan ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, sağlık sorunları yaşamasına rağmen ABD Açık (US Open) turnuvasına katılmayı planladığını söyledi.

ABD basınına konuşan 38 yaşındaki tenisçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Sağlık geçmişimde kan pıhtılaşması ve akciğer embolisi sorunlarım var. Biraz münzevi birisiyim ve psikolojik açıdan zorlanıyorum." dedi.

Bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde yapılacak ABD Açık Tenis Turnuvası'na katılmayı planladığını belirten Williams, "Salgını ciddiye almadığım söylenemez. Sağlık her şeyin önünde gelir. Ama ABD Açık'a giderken yanımda 50 maske taşıyacağım. Çok fazla dikkatli olacağım ve yakınımda olan herkes gerçekten korunmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Turnuva sırasında sağlık sorunları yaşamaktan endişe duyduğunu da vurgulayan ABD'li tenisçi, "Akciğerlerimi tam kapasiteyle kullanamıyorum ve bana neler olacağını bilmiyorum. Yine de her şeyin olumlu geçmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Serena Williams, ABD Açık'ın ardından Paris'e giderek 27 Eylül'de başlayacak Fransa Açık (Roland-Garros) tenis turnuvasına da katılmayı planladığını aktardı.

Kadın tenisçilerden dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk 10'da yer alan Ukraynalı Elina Svitolina ve Hollandalı Kiki Bertens, salgın nedeniyle ABD Açık'a katılmayacaklarını daha önce duyurmuştu. Erkeklerde ise 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ve Avustralyalı Nick Kyrgios da aynı gerekçeyle ABD Açık'ta mücadele etmeyecek.

Kaynak: AA

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