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Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarından görüştüm

Bundesliga 2'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Türk forvet Serdar Dursun, Süper Lig'in İstanbul ekipleri başta olmak üzere birçok takımdan teklif aldığını ancak önceliğinin Bundesliga'da forma giymek olduğunu söyledi.

Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarından görüştüm
22.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:09

Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen ve bu sezon 19 gol, 7 asistlik performans gösteren golcü oyuncu Serdar Dursun, gelecek hedefleri, milli takım hayali ve aldığı transfer teklifleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Dursun, "Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor" dedi.

"ALMAN FUTBOLU PANDEMİ SÜRECİNİ İYİ YÖNETTİ"

Almanya'da pandemi sürecinin iyi yönetildiğine değinen Dursun, "Kolay bir süreç değildi, zor bir dönemden geçtik. Bu dönem hala bitmedi ama Almanya futbolu bu konuda çok başarılıydı. Almanya pandemi sürecini çok iyi yönetti. Almanya'da ligler başlamasaydı diğer liglerde de maçların başlatılmayacağını düşünüyorum. İlk Almanya başladı ve Almanya bitirdi" diye konuştu.

"İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM"

İyi bir sezon geçirdiğini ve yüksek performans gösterdiğini söyleyen Dursun, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. 34 lig, 2 kupa maçında oynadım ve 19 gol attım, 7 de asist yaptım. Bu sezon kendimi geliştirdim. Futbolumun üzerine kattığımı düşünüyorum. Gayet olumlu geçti. Ligi 5'inci sırada tamamladık ve Bundesliga 2'de 1'inci ve 2'nci sıradaki takımlar direkt çıkıyor, 3'üncü takım ise play-off oynuyor. Biz de play-off maçına 4 puan yaklaşmıştık ancak olmadı" dedi.

"BUNDESLIGA, SÜPER LİG VE ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM"

Birçok kulüpten teklif aldığını dile getiren golcü oyuncu, "1 yıl daha sözleşmem var. Kulübe iyi bir bonservis gelirse iyi bir yere gidebilirim. Menajerime teklifler geliyor. Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor. Oynayabileceğim bir yer olması lazım, gelip yedek oturmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarından görüştüm

"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK GURUR VERİCİ OLUR"

Serdar Dursun, milli takımda forma giymeyi hayal ettiğini vurgulayarak, "Küçüklüğümden bu yana ay yıldızlı formayı hayal ediyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Her sezon da üstüne koyduğumu düşünüyorum. Nasip olursa, Şenol Güneş de çağırırsa çok mutlu olurum. Milli takım formasını giymek benim için gurur verici olur. İnşallah Eylül ayında milli takıma çağırılırım. Takımda Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Cenk Tosun var. Sonrasında birkaç aday daha var ama ben de bu adaylardan birisi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİ OYUNCU OYNAR, PASAPORTA BAKMAZ"

Yeni açıklanan yabancı kuralı ile ilgili de Dursun, "Bu konuyu çok konuşmak istemiyorum. Şu anki yabancı kuralı kalsa daha iyi olur. İyi olan oyuncu oynar, pasaporta bakmaz. Son dönemlerde Süper Lig'deki takımlarda 9, 10, 11 yabancı oynuyor. Yerli oyuncu sayısı azaldı. Milli takımı düşünerek ya da ekonomik nedenlerden dolayı bu kuralı alıyor olabilirler" açıklamasında bulundu.

"AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF ALDIM"

Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıklayan Dursun, "Azerbaycan Milli Takımı'nda oynamam için teklif aldım. Görüştük. Milli takımlarında beni görmek istediklerin söylediler ama ben Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" dedi.

Kaynak: DHA

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