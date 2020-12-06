Serdar Aziz kırmızı kart sonrası konuştu: Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" diye konuştu.

"SERDAR TATLI HAKEMLERE AYAR ÇEKMELİ"

Denizlispor maçının ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan futbol kamuoyuna açıklama beklediğini belirten Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "Sayın Serdar Tatlı'nın artık bir topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle garip garip atamalar, röportajlar son zamanlarda, garip garip kararlar, özellikle Fenerbahçe aleyhine ve son derece sessiz sakin olayları uzaktan izleyen bir Merkez Hakem Kurulu (MHK), dolayısıyla artık bu saatten sonra gerçekten, kendisi elini taşın altına koysun, ortaya çıksın. Canlı yayına bağlanıp futbol kamuoyunun yüreğine su serpecek, içimizi ferahlatacak açıklamalar mı yapar ama artık kesinlikle bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Adım atmayı düşünüyoruz, zaten artık dozaj artıyor. Yani biz ortam gerilmesin, dünyada bin tane problem var, ülkemizde, kendimize ait bin tane problem var, ekstra biz bir problem yapmak istemiyoruz. Onun için hep diyalog yolunu seçtik ama daha önce Fenerbahçe'nin sabrının sınandığı zaman işin nerelere gideceği çok görüldü. Yani Fenerbahçe defalarca test edildi, galip gelmiştir. Onun için biz yoruluruz, ama bırakmayız mücadeleyi Fenerbahçe olarak, lütfen bunu da herkes bilsin. Tekrar ediyorum, sayın Serdar Tatlı'nın artık burada gerçekten kendi hakem grubuna sahip mi çıkması gerekiyor, yani bir ayar çekmesi gerekiyor. Yani tamam sokak lisanı kullandım ama bir ayar çekmesi gerekiyor, işin tadı kaçıyor böyle futbol olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı