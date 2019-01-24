Serdar Aziz'in Menajeri Haluk Canatar: Serdar'ın Sözleşmesini Yarın Feshedeceğiz

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili TRT Spor'a konuştu. Canatar, "Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak, Serdar Aziz'i aradı ve 'çok üzgünüm bu ayrılık için' dedi. Galatasaray'dan takımda kalması için bir talep gelmedi." dedi.

"SERDAR'IN BİRİKMİŞ ALACAKLARI VAR"

Canatar, "Galatasaray ile tüm görüşmeleri en etik seviyede götürdük. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz. Fenerbahçe ile yaptığım toplantılardan çıktıktan sonra da hep bilgi verdim, teşekkür ettiler. Bu sürecin Serdar için de yıpratıcı olmaması için bir konuşma yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü uygun gördüğümü ben Serdar Aziz'e söyledim, o da gayet sıcak baktı. Futbolu mu bırakacak? Serdar Aziz'in çok uzun süre birikmiş alacakları var. Biz bunun için Galatasaray'a hiçbir tebligat çekmedik." diye konuştu.