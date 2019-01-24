Serdar Aziz'in Menajeri Haluk Canatar: Serdar'ın Sözleşmesini Yarın Feshedeceğiz
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Galatasaray'dan takımda kalması için bir talep gelmedi. Fenerbahçe'yi uygun gördüğümü ben Serdar Aziz'e söyledim, o da gayet sıcak baktı." dedi.
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili TRT Spor'a konuştu. Canatar, "Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak, Serdar Aziz'i aradı ve 'çok üzgünüm bu ayrılık için' dedi. Galatasaray'dan takımda kalması için bir talep gelmedi." dedi.
"SERDAR'IN BİRİKMİŞ ALACAKLARI VAR"
Canatar, "Galatasaray ile tüm görüşmeleri en etik seviyede götürdük. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz. Fenerbahçe ile yaptığım toplantılardan çıktıktan sonra da hep bilgi verdim, teşekkür ettiler. Bu sürecin Serdar için de yıpratıcı olmaması için bir konuşma yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü uygun gördüğümü ben Serdar Aziz'e söyledim, o da gayet sıcak baktı. Futbolu mu bırakacak? Serdar Aziz'in çok uzun süre birikmiş alacakları var. Biz bunun için Galatasaray'a hiçbir tebligat çekmedik." diye konuştu.
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Bu işte paratörün kesin parmağı var. Saraçoğlundaki maçta yıllardır yeniliyor ya bu ezikler. Serdar haberden penaltı yapar salatasaray maçı alır. Game Of fransız...Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırHEMŞİNLİ: KES LA SESİNİ.1 3 Yayından Kaldır
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BIR GUN HER KES FENERBAHCELI OLACAQCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Bu Fenerbahçe ye alanın allah belasını versin batsın düşsün Fenerbahçe rezil kepaze olsunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bunu fenere alanınCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır