Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen, G.Saray'ı tur atlamasına rağmen eleştirdi
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Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen, G.Saray'ı tur atlamasına rağmen eleştirdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Türk futbolunun duayen yorumcularından Levent Tüzemen, bugünkü yazısında Galatasaray kalesinde İsmail Çipe'nin oynamasına sert yorum getirdi. Tüzemen, "25 yıldır Florya'dan bir kaleci yetişmez mi? Kayseri'nin birinci kalecisi bile olamayan İsmail, bu kalede olmamalıdır" ifadelerini kullandı. Serdar Ali Çelikler ise "Söylenecek çok şey var da şimdilik ülke puanı hatırına susalım" dedi.

Spor yazarları, temsilcilerimizin Avrupa'da tur atlamalarına rağmen kendisinden daha düşük takımlara karşı zorlandıkları için eleştiriler yöneltti. Takvim gazetesi yazarı Levent Tüzemen ve HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler'in yazılarında önemli satır başları vardı.

İşte Tüzemen'in yazısı:

"İskoç takımının hocası Davidson'un korktuğu başına geldi ve İstanbul'daki maçta çok beğendiği Kerem Aktürkoğlu bir gol iki asistle G.Saray'a turu atlattı. G.Saray'ın Kerem gibi giydiği formaya aidiyet duygusuyla bağlı oyunculara ihtiyacı var. Kerem maç boyu sadece skora etki etmedi hırsı, çoşkusu, çalışkanlğıyla ve tükenmeyen ererjisiyle alkış aldı.

Gönderilmek istenen Feghouli fizik olarak belki hazır değil ama oyuna akıl koydu, rakip savunma önünde duvar oldu ve etkili paslar attı. Aytaç oynamayınca Taylan-Berkan ikilisi verimli oldukları gibi birbirlerini de çok iyi tamamladılar. Diagne'nin attığı golde yaptığı depar ile vuruş tekniği kaliteliydi. Diagne'nin aldığı ücret çok yüksek değil ve G.Saray'da oynadığı sürece iş yapar.

Kerim İnan ile Orkun Uşak'tan sonra Galatasaray'ın kalesini koruyacak tek bir Türk kaleci göremedik. 25 yıldır Florya'dan bir kaleci yetişmez mi? Kayseri'nin birinci kalecisi olamayan İsmail Çipe G.Saray'ın da kalesinde olmamalıdır..."

Serdar Ali Çelikler'in yazısı:

"ZORLANARAK TUR ATLADILAR"

"Her iki temsilcimiz de bu turu deplasmanda geçebilecek kaliteli kadrolara sahipler. Ama Avrupa'da fazla ilerleyemeyeceklerini göreceğiz. Ne bu kafayla ne bu taktik bilgisi eksik teknik ekiplerle ne fizik güç namına çok gerideki takımlarımızla ne de bu goygoycu medya ile ilerleyemeyiz zaten.

Trabzonspor 120 dakika sonundaki penaltılarla, Sivasspor 110. dakikada attığı beraberlik golüyle ve Galatasaray da 65. dakikadan sonraki golleri ile turları geçtiler. Kendilerinden 10 kat daha düşük bütçeli takımları elediler. Söylenecek çok şey var da şimdilik ülke puanı hatırına susalım."

Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen, G.Saray'ı tur atlamasına rağmen eleştirdi
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Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen, G.Saray'ı tur atlamasına rağmen eleştirdi - Haberler Spor
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