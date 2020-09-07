Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4520 liradan, avro 8,8120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
07.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:02

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4520 liradan, avro 8,8120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,4500 liradan alınan dolar, 7,4520 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7910 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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