Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2080 liradan, avro 8,4490 liradan güne başladı.
12.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2080 liradan, avro 8,4490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,2060 liradan alınan dolar, 7,2080 liradan satılıyor. 8,4470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4490 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5160 lira olmuştu.
Kaynak: AA