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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9530 liradan, avro 8,2060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
05.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:26

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9530 liradan, avro 8,2060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,9520 liradan alınan dolar, 6,9530 liradan satılıyor. 8,2050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2060 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2040 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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